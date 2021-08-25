Всього експерти оцінили екіпіровку 206 країн-учасниць Олімпіади.

Форму збірної України на Олімпійських іграх-2020 відоме американське видання PEOPLE визнало однією з кращих. Експерти видання так само відзначили екіпіровку збірних США, Великобританії, Австралії, Нідерландів та Італії.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.

"Екіпірування українських атлетів вразило експертів видання під час параду на церемонії відкриття японської Олімпіади. Найпопулярніший американський журнал назвав парадну українську форму новаторською та водночас зручною і практичною", – йдеться в повідомленні.

До розробки форми для української збірної залучили спортсменів та Комісію атлетів НОК. Ідея колекції в тому, що спорт – це стиль життя, а колірна гамма поєднує традиційні, але ніжні синьо-жовтих кольори, що символізує надію і віру.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 12 липня Національний олімпійський комітет України представив нову форму для спортсменів, які вирушили на XXXII літні Олімпійські ігри. Ось тільки вболівальники не оцінили новаторську екіпіровку українських олімпійців і розкритикували вибір НОК.

Автор: Анастасія Горбачова