У новій формі українські спортсмени виходитимуть на парад відкриття та закриття Ігор.

Національний олімпійський комітет України представив нову форму для спортсменів, які братимуть участь у XXXII літніх Олімпійських ігор. Змагання в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Про це повідомляє прес-служба НОК у Facebook.

"Головна ідея колекції полягає в тому, що спорт – це стиль життя і саме з цим одягом ти готовий до будь-яких випробувань. Цей одяг відповідає сучасним дизайнерським трендам, виготовлений з легких, прозорих тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо", - йдеться в повідомленні.

Форма створена в традиційних національних кольорах, але автори обрали не яскраві та насичені відтінки, а пастельну палітру. У комітеті зазначили, що кольорова гамма символізує надію і віру.

У цій формі українські спортсмени виходитимуть на парад відкриття та закриття Ігор, ходитимуть олімпійським містечком, їздитимуть на тренування та підійматимуться на п'єдестали пошани. Кожен спортсмен отримає понад 50 одиниць одягу - спортивні костюми, футболки, шорти, худі, вітрозахисні куртки, кросівки, сумки, рюкзаки, шльопанці та інше.

Центр екіпіровки національної олімпійської збірної України відвідав президент Володимир Зеленський з першою леді. Вони відзначили стильний дизайн екіпіровки. У свою чергу спортсмени додали, що вона ще й дуже зручна.

А ось вболівальники не погодилися з думкою НОК і президента. Багато хто залишився незадоволений новою формою української збірної: "Виглядає жахливо" , "Не вдала форма і колір не зрозумілий, виглядають як облізла і з відтінком зеленого, який до чого тут, сподіваюся не про політику", "Найжахливіша форма за всі роки" та інші. Олімпіада в Токіо: що відомо Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020". Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу. Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року. 25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню. 11 липня президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими спортсменами, які відправляться на Олімпіаду в Токіо.

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Автор: Анастасія Горбачова