Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною поспілкувалися зі спортсменами.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими спортсменами, які вирушать на Олімпіаду в Токіо.

Про це повідомив офіційний сайт НОК України.

Зеленський відвідав Олімпійський будинок разом зі своєю дружиною Оленою.

На зустрічі були присутні президент НОК України Сергій Бубка, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та інші.

Зеленський, в тому числі, відвідав центр екіпіровки національної збірної і оцінив форму команди, в якій вона буде виходити на церемонію відкриття і закриття Ігор, а також переміщатися по олімпійському селищу.

"Хочу звернутися до вас Ваші Високоповажності. Тому що так звертаються в колі дипломатів і так спілкуються дипломати, консули й посли. Я переконаний, що ви - найкращі посли, які у нас є. Які дійсно представляють Україну за межами наших кордонів на високому рівні. Ви дійсно прославляєте нашу країну. Завдяки вам у Лондоні, Барселоні, в Пекіні й навіть у Сочі лунає "Ще не вмерла…" й піднімається вгору синьо-жовтий наш український прапор", - звернувся до спортсменів Зеленський.

Він також передав олімпійцям прапор України з побажаннями перемог і сил від українських військовослужбовців.

Олімпіада в Токіо: деталі

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Автор: Антон Дудар