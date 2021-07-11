Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими спортсменами, які вирушать на Олімпіаду в Токіо.
Про це повідомив офіційний сайт НОК України.
Зеленський відвідав Олімпійський будинок разом зі своєю дружиною Оленою.
На зустрічі були присутні президент НОК України Сергій Бубка, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та інші.
Зеленський, в тому числі, відвідав центр екіпіровки національної збірної і оцінив форму команди, в якій вона буде виходити на церемонію відкриття і закриття Ігор, а також переміщатися по олімпійському селищу.
"Хочу звернутися до вас Ваші Високоповажності. Тому що так звертаються в колі дипломатів і так спілкуються дипломати, консули й посли. Я переконаний, що ви - найкращі посли, які у нас є. Які дійсно представляють Україну за межами наших кордонів на високому рівні. Ви дійсно прославляєте нашу країну. Завдяки вам у Лондоні, Барселоні, в Пекіні й навіть у Сочі лунає "Ще не вмерла…" й піднімається вгору синьо-жовтий наш український прапор", - звернувся до спортсменів Зеленський.
Він також передав олімпійцям прапор України з побажаннями перемог і сил від українських військовослужбовців.
Олімпіада в Токіо: деталі
- Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".
- Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.
- Згідно з опитуваннями, більшість японців виступало проти проведення ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.
- Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
- 25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.
- Україні на Олімпіаді в Токіо пророкують більше медалей, ніж на Іграх-2016 в Ріо.
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