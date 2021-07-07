Олег Верняєв / фото REUTERS

Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету затвердив склад збірної України для участі в Олімпіаді в Токіо.

З поіменним складом української збірної можна ознайомитися на офіційному сайті НОК України.

На Олімпійських іграх Україну представлятимуть 158 спортсменів, які виступлять у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Для України це найменша кількість учасників на літніх Олімпійських Іграх в історії. На Олімпіаді-2016 Україну представляли 206 спортсменів.

Варто відзначити, що до складу збірної України не увійшов олімпійський чемпіон-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який був тимчасово відсторонений від змагань у зв'язку з розслідуванням Міжнародної федерації гімнастики.

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Також на Олімпіаду не поїде триразовий чемпіон Європи з важкої атлетики Дмитро Чумак. Його тимчасово відсторонили нібито через спробу ухилитися від проходження допінг-тесту і підкупити допінг-офіцера.

Олімпіада в Токіо: деталі

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Автор: Антон Дудар