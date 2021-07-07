Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету затвердив склад збірної України для участі в Олімпіаді в Токіо.
З поіменним складом української збірної можна ознайомитися на офіційному сайті НОК України.
На Олімпійських іграх Україну представлятимуть 158 спортсменів, які виступлять у 25 видах спорту (30 дисциплінах).
Для України це найменша кількість учасників на літніх Олімпійських Іграх в історії. На Олімпіаді-2016 Україну представляли 206 спортсменів.
Варто відзначити, що до складу збірної України не увійшов олімпійський чемпіон-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який був тимчасово відсторонений від змагань у зв'язку з розслідуванням Міжнародної федерації гімнастики.
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Також на Олімпіаду не поїде триразовий чемпіон Європи з важкої атлетики Дмитро Чумак. Його тимчасово відсторонили нібито через спробу ухилитися від проходження допінг-тесту і підкупити допінг-офіцера.
Олімпіада в Токіо: деталі
- Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".
- Церемонія відкриття Олімпіади пройде без глядачів - на стадіоні її зможуть подивитися тільки VIP-гості.
- Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.
- Згідно з опитуваннями, більшість японців виступало проти проведення ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.
- Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
- 25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.
- Україні на Олімпіаді в Токіо пророкують більше медалей, ніж на Іграх-2016 в Ріо.
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