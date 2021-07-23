Олена Костевич та Богдан Нікішин стали прапороносцями нашої команди.

У Токіо проходить церемонія відкриття Олімпійських ігор. Старт Олімпіаді був офіційно даний 23 липня.

На парад країн-учасниць вийшло 206 команд-учасниць, в тому числі і українська збірна.

Прапор України несли ветерани української збірної: олімпійська чемпіонка зі стрільби Олена Костевич та шпажист Богдан Нікішин.

На церемонію вийшли не всі українські атлети - багато хто готується до змагань, які пройдуть 24 липня.

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Нагадаємо, Олімпіада проходитиме з 23 липня по 8 серпня.

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Автор: Антон Дудар