Команда України / фото REUTERS
У Токіо проходить церемонія відкриття Олімпійських ігор. Старт Олімпіаді був офіційно даний 23 липня.
На парад країн-учасниць вийшло 206 команд-учасниць, в тому числі і українська збірна.
Прапор України несли ветерани української збірної: олімпійська чемпіонка зі стрільби Олена Костевич та шпажист Богдан Нікішин.
На церемонію вийшли не всі українські атлети - багато хто готується до змагань, які пройдуть 24 липня.
Фото
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Нагадаємо, Олімпіада проходитиме з 23 липня по 8 серпня.
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