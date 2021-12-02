Ситуація навколо Пен Шуай викликає занепокоєння WTA і громадськості.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) тимчасово відмовилася від проведення турнірів у Китаї та Гонконгу в 2022 році.

Про це заявив глава WTA Стів Саймон, передає офіційний сайт організації.

Дане рішення WTA пов'язане з китайською тенісисткою Пен Шуай, яка звинуватила в сексуальному домаганні колишнього віце-прем'єра Китаю Чжана Гаолі, після чого більш ніж на два тижні перестала виходити на зв'язок.

"Якщо впливові люди можуть придушувати голоси жінок і замітати під килим звинувачення в сексуальному насильстві, то основа WTA - рівність для жінок - значно постраждає. Я не можу допустити, щоб таке сталося з WTA і її гравцями", - заявив Саймон.

"В результаті з повною підтримкою ради директорів WTA я оголошую про негайне припинення всіх турнірів в Китаї, включаючи Гонконг. Я не можу з чистою совістю просити наших спортсменок виступати там, де Пен Шуай не має можливості вільно доносити свої думки та, як здається, була змушена відкликати свої звинувачення. І з урахуванням нинішньої ситуації я вкрай побоююся ризиків, з якими наші гравці та працівники можуть зіткнутися, якщо ми проведемо турніри в Китаї в 2022-му", - додав він.

Саймон висловив жаль, що "до цього дійшло", а також підкреслив, що в тенісних спільнотах Китаю і Гонконгу є багато "прекрасних людей", з якими WTA працювала довгі роки.

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"Але поки Китай не зробить ті кроки, які ми просили, ми не можемо ризикувати нашими гравцями та працівниками. Керівництво Китаю не залишило WTA вибору. Але я зберігаю надію, що наші заклики будуть почуті та влада Китаю вживе заходів", - підсумував Саймон.

Скандал зі зникненням Пен Шуай: що відомо

Екс-перша ракетка світу в парному розряді, чемпіонка "Вімблдону" Пен Шуай 2 листопада опублікувала допис в китайській національній соцмережі Weibo, звинувативши в сексуальному насильстві 75-річного колишнього віце-прем'єра Китаю Чжана Гаолі.

За її словами, вперше вони вступили в сексуальний зв'язок десять років тому. Потім він перервав відносини з тенісисткою, але близько трьох років тому, завершивши політичну кар'єру, Чжан Гаолі знову зв'язався з Пен Шуай і при зустрічі змусив її зайнятися сексом. З тих пір їх відносини тривали.

Незабаром після публікації допис 35-річної Пен Шуай був видалений, а сама вона перестала виходити на зв'язок.

Після реакції громадськості державний новинний телеканал Китаю CGTN опублікував лист від Пен Шуай, в якому тенісистка нібито стверджувала, що нікуди не зникала, знаходиться вдома і їй нічого не загрожує. У листі вона також назвала "неправдивими" всі звинувачення в сексуальному насильстві.

21 листопада китайська державна газета Global Times опублікувала знімки, на яких видно, що Пен Шуай відвідала дитячий тенісний турнір і дала майстер-клас. Головред видання опублікував у Twittter відповідне відео. Також пізніше він виклав два відео, на яких Пен Шуай гуляє і вечеряє з тренером і друзями.

Проте у WTA заявили, що відеозаписи є "недостатнім" доказом безпеки Шуай і "не скасовують і не вирішують занепокоєння WTA з приводу її добробуту і здатності спілкуватися без цензури або примусу".

Того ж дня зі спортсменкою поспілкувався президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Тенісисти запустили в Twitter флешмоб #деПенШуай. Його підтримала в тому числі українка Еліна Світоліна.

Автор: Антон Дудар