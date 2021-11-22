Українська тенісистка - за межами першої десятки.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала рейтинг за підсумками 2021 року.

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила рік на 15-му місці.

Це найгірший результат для українки за останні шість років. У 2015 році вона завершила рік на 19-й позиції. Після цього за підсумками сезону Світоліна ставала чотирнадцятою, шостою, четвертою, шостою і п'ятою.

У топ-100 світового рейтингу сезон завершують ще три українки. Марта Костюк вперше в кар'єрі фінішувала на 50-й позиції, а Ангеліна Калініна - на рекордній для себе 52-й. Даяна Ястремська розташовується на 97-му місці.

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Рейтинг WTA

1. Ешлі Барті (Австралія) - 7582 очки

2. Аріна Соболенко (Білорусь) - 6380

3. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 5685

4. Кароліна Плішкова (Чехія) - 5135

5. Барбора Крейчикова (Чехія) - 5008

6. Марія Саккарі (Греція) - 4385

7. Анетт Контавейт (Естонія) - 4351

8. Паула Бадоса (Іспанія) - 3849

9. Іга Швентек (Польща) - 3786

10. Онс Жабер (Туніс) - 3455...

15. Еліна Світоліна (Україна) - 2726

50. Марта Костюк (Україна) - 1215

52. Ангеліна Калініна (Україна) - 1188

97. Даяна Ястремська (Україна) - 789

Повний рейтинг доступний на офіційному сайті WTA.

Еліна Світоліна: результати в сезоні

У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Крім того, вона вперше з 2017 року покинула топ-10 рейтингу WTA.

Також, нагадаємо, Світоліна виступила на Олімпійських іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Антон Дудар