Олег Плотницький став найрезультативнішим гравцем матчу, він записав на свій рахунок 17 очок.

27 серпня чоловіча збірна України з волейболу провела свій перший матч на Чемпіонаті світу-2022.

Першим суперником підопічних Угіса Крастіньша стала збірна Сербії. Українські волейболісти не змогли здолати свого суперника, повідомляє Volleyball.ua.

Серби були сильнішими у ключових моментах матчу та у кінцівках сету діяли майже безпомилково.

Відео дня:

Чемпіонат світу-2022. Чоловіки. Груповий раунд. Група А

Україна – Сербія – 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Капітан національної збірної України Олег Плотницький став найрезультативнішим гравцем матчу, він записав на свій рахунок 17 очок.

Cтартовий склад збірної України: Олег Плотницький (набрав 17 очок), Василь Тупчій (9), Юрій Семенюк (8), Максим Дрозд (6), Ілля Ковальов (4), Юрій Синиця (1), Дмитро Канаєв (ліберо). На заміну виходили: Тимофій Полуян (5).

29 серпня о 21:30 за київським часом збірна України зустрінеться з волейболістам з Тунісу. А серби о 18:30 зіграють проти пуерторіканців.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з волейболу грає на Чемпіонаті світу замість Росії. ФІВБ також повідомляла, що збірні Росії не матимуть права брати участь у міжнародних змаганнях під егідою ФІВБ та ЄКВ.

Збірна України на чемпіонаті Європи з волейболу-2021

Суперниками збірної України по груповому етапу були Греція, Сербія, Бельгія, Польща та Португалія. Підопічні Угіса Крастіньша виграли у греків, бельгійців і португальців, але поступилися сербам і полякам. Україна пропустила вперед Польщу і Сербію, і з третього місця вийшла в 1/8 фіналу.

В 1/8 фіналу українці зустрілися зі збірною Росії, яка вважалася фаворитам матчу, і поступилися в чотирьох сетах.