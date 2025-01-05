Українська команда поступилася збірній Німеччини.

Збірна України з санного спорту виборола медаль Кубка світу на етапі в Сігулді (Латвія), а саме "бронзу" у змішаній естафеті. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Зазначається, що у другій естафеті збірних сезону 2024/2024 українська команда фінішувала на відстані 3.947 секунди від лідерів з Німеччини. До команди увійшли одиночки Юліанни Туницької, Андрія Мандзія, двійки Ігоря Гоя з Назарієм Качмаром та Олени Стецьків з Олександрою Мох.

"Українці потрапили на подіум, ставши однією з трьох команд, які подолали всю дистанцію треку - одразу чотири збірні фінішу не дісталися", - розповіли журналісти.

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У виданні наголосили, що це дев'ята нагорода збірної України за всі виступи на Кубку світу із санного спорту та перша в естафетних перегонах.

Наразі після двох етапів в естафетах Україна займає третє місце в заліку дисципліни, а поступається лише Німеччині та Австрії, які поділяють лідерство між собою.

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Раніше стало відомо, що український олімпієць Ілля Ковтун, який хотів змінити спортивне громадянство, увійшов до збірної на 2025 рік. За інформацією журналістів, після Олімпіади в Парижі спортсмен ще жодного разу не повертався в Україну.

Також повідомлялось, що відомий французький гірськолижник отримав серйозну травму. Спортсмен впав на високій швидкості через втрату контролю на одній з ділянок траси, після чого його терміново доставили в лікарню на вертольоті.

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