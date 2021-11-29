Артем Пустовий набрав 18 очок / фото ФБУ
Збірна України з баскетболу 29 листопада провела другий матч у кваліфікації чемпіонату світу-2023.
Українці в київському "Палаці спорту" приймали команду Північної Македонії.
Збірна України здобула перемогу з рахунком 78:61, оформивши камбек після перерви.
Україна - Північна Македонія - 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)
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Найрезультативнішим у складі української збірної став Артем Пустовий, який набрав 18 очок.
Нагадаємо, у стартовому матчі кваліфікації Україна поступилася збірній Грузії (83:88). Північна Македонія програла Іспанії.
Відбір на чемпіонат світу з баскетболу: що потрібно знати
- На першому груповому етапі команди зіграють у два кола - домашні та гостьові матчі. Турнір пройде в три вікна: 20-30 листопада 2021, 21 лютого - 1 березня 2022 і 27 червня - 5 липня 2022.
- У другий груповий етап кваліфікації виходять по три найкращі команди з групи. Далі вони сформують чотири групи по шість команд. На чемпіонат світу вийдуть по три найкращі команди з кожної групи.
- Список учасників ЧС від Європи стане відомий в лютому 2023-го.
- Фінальна частина ЧС-2023 відбудеться в Японії, Індонезії та на Філіппінах з 25 серпня по 10 вересня 2023 року.