Збірна України з баскетболу здобула першу перемогу у відборі на чемпіонат світу

Українські баскетболісти обіграли команду Північної Македонії.

Збірна України з баскетболу 29 листопада провела другий матч у кваліфікації чемпіонату світу-2023. Українці в київському "Палаці спорту" приймали команду Північної Македонії. Збірна України здобула перемогу з рахунком 78:61, оформивши камбек після перерви. Україна - Північна Македонія - 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14) Читайте такожВідбір на ЧС-2023: збірна України з баскетболу в драматичному матчі поступилася Грузії Найрезультативнішим у складі української збірної став Артем Пустовий, який набрав 18 очок. Нагадаємо, у стартовому матчі кваліфікації Україна поступилася збірній Грузії (83:88). Північна Македонія програла Іспанії. Відбір на чемпіонат світу з баскетболу: що потрібно знати На першому груповому етапі команди зіграють у два кола - домашні та гостьові матчі. Турнір пройде в три вікна: 20-30 листопада 2021, 21 лютого - 1 березня 2022 і 27 червня - 5 липня 2022.

У другий груповий етап кваліфікації виходять по три найкращі команди з групи. Далі вони сформують чотири групи по шість команд. На чемпіонат світу вийдуть по три найкращі команди з кожної групи.

Список учасників ЧС від Європи стане відомий в лютому 2023-го.

Фінальна частина ЧС-2023 відбудеться в Японії, Індонезії та на Філіппінах з 25 серпня по 10 вересня 2023 року. Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter