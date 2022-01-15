Франція впевнено здолала українську команду.

У другому турі групового етапу чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків збірна України поступилася чинним олімпійським чемпіонам - Франції.

"Жабоїди" обіграли "жовто-синіх" з рахунком 36:23. Матч відбувся в угорському місті Сегед.

Франція - Україна - 36:23

Франція: Жерар, Десбонне, Пардін, Лінне, Мінн, Бос, Лагард, Річардсон, Мем, Турна, Карабатич, Має, Фабрегас, Деска, Порте, Кунку, Нахі, Монар, Конан, Бріє

Україна: Комок, В'юнник, Касай, Артеменко, Ільченко, Бурзак, Тютюнник, Глушак, Близнюк, Тільте, Міноцький, Залевський, Горіга, Турченко, Буйненко, Донцов

Вилучення: Горіга, 34

17 січня українська збірна зіграє поєдинок проти Хорватії. В першому турі наша команда програла сербам (31:23). На цю мить в України нуль очок та остання четверта позиція в групі С.

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