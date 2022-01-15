У другому турі групового етапу чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків збірна України поступилася чинним олімпійським чемпіонам - Франції.
"Жабоїди" обіграли "жовто-синіх" з рахунком 36:23. Матч відбувся в угорському місті Сегед.
Франція - Україна - 36:23
Франція: Жерар, Десбонне, Пардін, Лінне, Мінн, Бос, Лагард, Річардсон, Мем, Турна, Карабатич, Має, Фабрегас, Деска, Порте, Кунку, Нахі, Монар, Конан, Бріє
Україна: Комок, В'юнник, Касай, Артеменко, Ільченко, Бурзак, Тютюнник, Глушак, Близнюк, Тільте, Міноцький, Залевський, Горіга, Турченко, Буйненко, Донцов
Вилучення: Горіга, 34
17 січня українська збірна зіграє поєдинок проти Хорватії. В першому турі наша команда програла сербам (31:23). На цю мить в України нуль очок та остання четверта позиція в групі С.
Євро-2022 з гандболу: що треба знати
- 15-й чемпіонат Європи з гандболу проходить з 13 по 30 січня в Словаччині та Угорщині.
- 24 збірні беруть участь в змаганнях. Вони поділені на 6 квартетів. До наступного раунду вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Україна потрапила в групу С, де окрім французів є також хорвати та серби.
- Титул чемпіонів Європи захищає Іспанія.