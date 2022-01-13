У першому турі групового етапу чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків збірна України зазнала поразки.
Сербська команда здолала українців з рахунком 31:23. Матч пройшов в угорському місті Сегед.
Сербія - Україна - 31:23
Україна: Комок, В'юнник, Терехов, Касай (3), Артеменко (2), Ільченко (2), Бурзак (1), Тютюнник (2), Кравченко (2), Глушак, Близнюк (1), Тільте (1), Міноцький, Залевський, Горіга (6), Турченко (2), Буйненко, Донцов (1)
15 січня українська збірна зіграє поєдинок проти Франції, котра є чинним олімпійським чемпіоном.
Євро-2022 з гандболу: що треба знати
- 15-й чемпіонат Європи з гандболу проходить з 13 по 30 січня в Словаччині та Угорщині.
- 24 збірні беруть участь в змаганнях. Вони поділені на 6 квартетів. До наступного раунду вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Україна потрапила в групу С, де окрім сербів є також хорвати та французи.
- Титул чемпіонів Європи захищає Іспанія.