Попри допуск, Росія та Білорусь не подавали заявку спортсменів на світову першість майже до самого кінця реєстрації.

Збірна України з тхеквондо пропустить чемпіонат світу, який відбудеться з 29 травня по 6 червня у Баку.

Про це розповів тренер та віце-президент української федерації тхеквондо Сергій Васильченко, повідомляє Суспільне Спорт.

Попри допуск, Росія та Білорусь не подавали заявку спортсменів на світову першість майже до самого кінця реєстрації. Утім, збірна України все ж пропустить турнір - російські та білоруські тхеквондисти допущені до змагань.

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Васильченко пояснив, що про це дізналися неодразу: організатори змагань спершу зробили позначку "без національності" у заявочному списку, яку згодом заповнили представниками Росії та Білорусі.

"Там вже заявлені росіяни та білоруси. Спочатку в заявці була така графа, як "Not National", тобто немає національності, так хитро-мудро вони зробили. Адміністратор сайту якийсь вже за своєю вимогою може заповнити цей список. Тобто вони спочатку зробили без національності графу, а тепер уже видно, що зареєстровані спортсмени з країн-агресорок. Деякі з них є військовослужбовцями. Зараз збираємо факти для підтвердження цього. Таким чином, на світову першість команда не їде", - сказав він.

Васильченко розповів про реакцію української федерації на допуск росіян та білорусів, а також які заплановані наступні старти команди у зв'язку із пропуском чемпіонату світу.

"Президент Федерації тхеквандо України (ВТФ) [Лесік Саманджия] вже сьогодні відправляється до Баку, де відбудеться чемпіонат світу, і буде спілкуватися з керівництвом Всесвітньої федерації. Знаю, що він вже туди поїхав", - додав функціонер.

Заборона на виступи для спортсменів - деталі

У квітні Кабінет Міністрів України заборонив українським спортсменам виступати на змаганнях, в яких беруть участь представники РФ або Білорусі.

Однак пізніше стало відомо, що збірна України з футболу продовжить свої виступи у відборі на Євро-2024, незважаючи на участь у турнірі збірної Білорусі. В УАФ це рішення пояснили тим, що збірні України та Білорусі виступають у різних групах.