Екс-чемпіон UFC Конор Макгрегор ображав журналіста і погрожував йому на прес-конференції перед боєм проти Дастіна Пор'є.
Підійшовши до мікрофона, журналіст сказав: "Конор, ти виграв рівно один бій з тих пір, як Барак Обама був президентом".
Макгрегор не дав йому домовити та сказав:
"Закрий свого рота або я прийду і зламаю тобі носа! Я зараз підійду І зламаю тобі носа, пацюк! Ти дрібний пацюк! Хто-небудь, вдарте його".
Читайте такожУ стильному костюмі: Макгрегор вдарив Пор'є на дуелі поглядів перед боєм (відео)
Потім журналіст продовжив:
"Тебе відправили туди, де часу не існує, шість місяців тому. Ми хочемо знати, чому хтось повинен очікувати іншого результату в суботу?".
"Це на один бій більше, ніж ти виграв, засранець! Ти - дрібна вонючка!",- відповів йому ірландець.
Відео опублікував YouTube-канал UFC Russia.
Макгрегор - Пор'є: що було раніше
- Перша зустріч бійців відбулася в 2014 році. Тоді перемогу святкував ірландець.
- У січні 2021 року Пор'є нокаутував Макгрегора і взяв реванш.
- Після останнього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги в 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'яти поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок.
- Третій бій суперників був під загрозою зриву через конфлікт на грунті пожертвувань на благодійність.
- Пор'є вже встиг пообіцяти, що він переможе зіркового ірландця.
- Перед боєм відбулася традиційна церемонія зважування.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram