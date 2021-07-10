Конор Макгрегор / Фото REUTERS

Екс-чемпіон UFC Конор Макгрегор ображав журналіста і погрожував йому на прес-конференції перед боєм проти Дастіна Пор'є.

Підійшовши до мікрофона, журналіст сказав: "Конор, ти виграв рівно один бій з тих пір, як Барак Обама був президентом".

Макгрегор не дав йому домовити та сказав:

"Закрий свого рота або я прийду і зламаю тобі носа! Я зараз підійду І зламаю тобі носа, пацюк! Ти дрібний пацюк! Хто-небудь, вдарте його".

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Потім журналіст продовжив:

"Тебе відправили туди, де часу не існує, шість місяців тому. Ми хочемо знати, чому хтось повинен очікувати іншого результату в суботу?".

"Це на один бій більше, ніж ти виграв, засранець! Ти - дрібна вонючка!",- відповів йому ірландець.

Відео опублікував YouTube-канал UFC Russia.

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Автор: Антон Дудар