11 липня пройде перший великий бій літа в змішаних єдиноборствах.

Ірландець Конор Макгрегор і американець Дастін Пор'є 11 липня проведуть бій в рамках турніру UFC 264. Суперники зустрінуться в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena о 05:00 ранку.

Це буде третій бій між спортсменами. Рахунок між ними 1:1, а перед третьою зустріччю Макгрегор з ноги вдарив Пор'є під час дуелі поглядів.

Макгрегор - Пор'є: прогноз букмекерів

Букмекери віддають перевагу Пор'є та вважають, що фаворит протистояння саме американець.

На перемогу Пор'є пропонується коефіцієнт 1,81, тоді як на Макгрегора - 2,11.

На те, що Пор'є переможе рішенням суддів виставлений коефіцієнт 5,00, а на те, що Макгрегор зможе відсвяткувати перемогу після вердикту арбітрів - 7,50.

Макгрегор - Пор'є: що було раніше

Перша зустріч бійців відбулася у 2014 році. Тоді перемогу святкував ірландець.

У січні 2021 року Пор'є нокаутував Макгрегора і взяв реванш.

Відомо, що за свій другий бій Макгрегор заробив 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.

Після останнього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги у 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'яти поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок.

Третій бій суперників був під загрозою зриву через конфлікт на підґрунті пожертвувань на благодійність.

Пор'є вже встиг пообіцяти, що він переможе зіркового ірландця.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін