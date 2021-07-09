Дастін Пор'є пообіцяв перемогти легендарного ірландця / фото REUTERS

Ірландець Конор Макгрегор і американець Дастін Пор'є 11 липня проведуть бій в рамках турніру UFC 264. Суперники зустрінуться в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena о 05:00 ранку.

Це буде третій бій між спортсменами. Рахунок між ними 1:1, а перед третьою зустріччю Макгрегор з ноги вдарив Пор'є під час дуелі поглядів.

Макгрегор - Пор'є: прогноз букмекерів

Букмекери віддають перевагу Пор'є та вважають, що фаворит протистояння саме американець.

На перемогу Пор'є пропонується коефіцієнт 1,81, тоді як на Макгрегора - 2,11.

На те, що Пор'є переможе рішенням суддів виставлений коефіцієнт 5,00, а на те, що Макгрегор зможе відсвяткувати перемогу після вердикту арбітрів - 7,50.

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Автор: Артем Будрін