Ірландець Конор Макгрегор і американець Дастін Пор'є 11 липня проведуть бій в рамках турніру UFC 264. Суперники зустрінуться в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena о 05:00 ранку.
Це буде третій бій між спортсменами. Рахунок між ними 1:1, а перед третьою зустріччю Макгрегор з ноги вдарив Пор'є під час дуелі поглядів.
Макгрегор - Пор'є: прогноз букмекерів
Букмекери віддають перевагу Пор'є та вважають, що фаворит протистояння саме американець.
На перемогу Пор'є пропонується коефіцієнт 1,81, тоді як на Макгрегора - 2,11.
На те, що Пор'є переможе рішенням суддів виставлений коефіцієнт 5,00, а на те, що Макгрегор зможе відсвяткувати перемогу після вердикту арбітрів - 7,50.
Макгрегор - Пор'є: що було раніше
- Перша зустріч бійців відбулася у 2014 році. Тоді перемогу святкував ірландець.
- У січні 2021 року Пор'є нокаутував Макгрегора і взяв реванш.
- Відомо, що за свій другий бій Макгрегор заробив 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.
- Після останнього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги у 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'яти поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок.
- Третій бій суперників був під загрозою зриву через конфлікт на підґрунті пожертвувань на благодійність.
- Пор'є вже встиг пообіцяти, що він переможе зіркового ірландця.
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