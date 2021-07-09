Зірковий ірландець знову вдався до скандального вчинку.

У ніч на 9 липня Конор Макгрегор й Дастін Пор'є провели дуель поглядів та прес-конференцію напередодні їхнього третього бою.

Під час спілкування з журналістами Макгрегор зухвало себе поводив, а під час дуелі поглядів ірландець став в стійку і почав провокувати американця. А потім спробував вдарити ногою.

"Прогнози? Його винесуть на ношах. Скільки триватиме бій? Ви заплатите, щоб побачити це", - сказав Конор.

Макгрегор прийшов на церемонію у яскравому фіолетовому костюмі, а Дастін вбрався у джинси й сорочку. Голова організації Дана Вайт стримував опонентів, щоб ті не влаштували криваву бійню прямо в залі на очах в журналістів.

Conor McGregor tried to kick Dustin Poirier during their #UFC264 press conference face-off 😳 pic.twitter.com/5TcpHDL6ov — ESPN MMA (@espnmma) July 9, 2021

Поєдинок Макгрегор - Пор'є відбудеться 10 липня під час турніру UFC 264, який пройде в Лас-Вегасі.

Раніше Макгрегор обізвав Пор'є "селюком без мізків".

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Макгрегор - Пор'є: що було раніше

Перша зустріч бійців відбулася у 2014 році. Тоді перемогу святкував ірландець.

У січні 2021 року Пор'є нокаутував Макрегора і взяв реванш.

Відомо, що за свій другий бій Макгрегор заробив 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.

Після останнього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги у 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'яти поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок.

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Автор: Артем Будрін