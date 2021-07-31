Медаль Світоліної стала першою в історії незалежної України на олімпійських турнірах з тенісу.

Українська тенісистка Еліна Світоліна емоційно відреагувала на свою звитягу у матчі за третє місце. 26-річна зірка вітчизняного спорту здолала представницю Казахстану Олену Рибакіну та виборола бронзову медаль.

Після гри Еліна дала флеш-інтерв'ю для UA: Перший.

"Після програшу було дуже важко повернуться знову в колію. Після перемоги неймовірні відчуття. Якщо чесно, я намагалася боротися до кінця, програвала у другому сеті й у третьому теж. Було дуже мало шансів, але я намагалася боротися до кінця. Віддала всі сили, які залишалися", - зазначила Світоліна.

"Я думаю, що саме характер мене повернув у матч. Ця перемога просто неймовірна. У першому сеті десь, напевно, нерви зіграли. У принципі, я була налаштована досить добре, але в тенісі взагалі непросто після програшу повертатися в турнір, тому що у нас все йде навиліт, а тут гра за третє місце".

"Переломити хід подій у другому сеті, а потім повернутися у третьому - я витратила всі сили, які можливо. Зараз стою - все болить і ноги не тримають, але я рада, що змогла перемогти. Ця бронза для мене багато чого значить".

"Було витрачено неймовірно багато сил за весь цей тиждень. Я програвала в деяких матчах. Було витрачено багато психологічних сил і нервів. Ця медаль має для мене велике значення. Я дуже рада, що це сталося саме тут. Це дуже неймовірні відчуття", - додала Еліна.

Загалом це п'ята медаль для України на Іграх в Токіо - всі нагороди у нас поки що бронзові.

Нагадаємо, що у півфіналі Світоліна поступилася чеській тенісистці.

Еліна Світоліна: виступ в Токіо-2020

Автор: Артем Будрін