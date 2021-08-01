Михайло Романчук у Токіо виграв спершу бронзу, а потім срібло.

Український плавець Михайло Романчук прокоментував завоювання срібної медалі на Олімпіаді в Токіо.

Романчук виграв срібло на дистанції 1500 метрів.

У коментарі "Суспільному" він підкреслив, що задоволений другим місцем, а також пояснив, чому не вдалося виграти золото.

"Задоволений другим місцем, тому що для мене це незвичайна практика - змагатися вранці. У нас чотири ранку, а в Америці - вечір. Це також зіграло велику роль. Такі реалії нашого життя, всі були в однакових умовах. Я не можу сказати, що хтось переміг через те, що змінили розклад", - сказав Романчук.

Плавець підкреслив, що він прилетів до Японії 12 липня, і організм трохи встиг звикнути до нового режиму, але "біологічний годинник ніяк не обдуриш". При цьому Романчук сказав, що "йому нема на що скаржитися".

"Всі були в однакових умовах, американець виявився сильнішим. Я дуже мотивований на наступний сезон і олімпійський цикл, який буде меншим. Будемо готуватися до Парижу і паралельно показувати кращі результати", - додав плавець.

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"Знав, що американець буде швидко фінішувати, але я проплив на свій максимум. Проплисти десь краще я б не зміг, зробив максимум. Є срібло, є медаль - я цим задоволений", - також зазначив Романчук.

Він висловив упевненість, що, якби в Токіо був ще один заплив, він узяв би золото:

"У мене дві медалі - срібло і бронза. Був би ще один заплив - завоював би золото. На жаль, його немає. Проаналізуємо з тренером виступ і помилки. Будемо їх враховувати, рухатися далі".

Михайло Романчук: друга медаль на Олімпіаді

На Олімпіаді в Токіо Романчук додав срібну медаль на дистанції 1500 метрів до бронзи на дистанції 800 метрів.

Він приніс Україні перше срібло на Олімпіаді-2020.

Романчук приніс Україні перші Олімпійські медалі в плаванні за 17 років.

Автор: Антон Дудар