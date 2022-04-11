Міжнародна автомобільна федерація хоче притягнути до дисциплінарної відповідальності юного росіянина.

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) розпочала розслідування огидної поведінки росіянина Артема Северюхіна, який виступає під прапором Італії через санкції проти РФ.

Северюхін здобув перемогу в гонці першого етапу ЧЄ з картингу, який пройшов у Португалії. Під час церемонії нагородження Артем показав "зігу" - відоме вітання нацистів.

FIA найближчим часом повідомить про заходи, які будуть вжиті у цьому випадку - Северюхіну загрожує дисциплінарне покарання.

Додамо, що спонсором FIA є російський "Газпром".

Багато знаменитих гонщиків та експертів вимагають пожиттєвої дискваліфікації для Северюхіна.

Відзначимо, що незважаючи на розв'язану Росією війну в Україні, FIA досі не виключила російських спортсменів зі своїх змагань, що дозволяє їм пропагувати на весь світ їхній фашистський режим.

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