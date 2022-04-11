Міжнародна автомобільна федерація (FIA) розпочала розслідування огидної поведінки росіянина Артема Северюхіна, який виступає під прапором Італії через санкції проти РФ.
Северюхін здобув перемогу в гонці першого етапу ЧЄ з картингу, який пройшов у Португалії. Під час церемонії нагородження Артем показав "зігу" - відоме вітання нацистів.
FIA найближчим часом повідомить про заходи, які будуть вжиті у цьому випадку - Северюхіну загрожує дисциплінарне покарання.
Додамо, що спонсором FIA є російський "Газпром".
Багато знаменитих гонщиків та експертів вимагають пожиттєвої дискваліфікації для Северюхіна.
Відзначимо, що незважаючи на розв'язану Росією війну в Україні, FIA досі не виключила російських спортсменів зі своїх змагань, що дозволяє їм пропагувати на весь світ їхній фашистський режим.