Олександр Абраменко уточнив свої попередні висловлювання.

Чемпіон Олімпійських ігор-2018 у фрістайлі Олександр Абраменко прокоментував свої скандальні слова - спортсмен говорив, що для нього "неоднозначно" те, що Росія є агресором по відношенню до України.

Абраменко, який є цивільним співробітником ЗСУ, уточнив свої слова в коментарі "Військовому телебаченню України".

Він заявив, що деякі моменти в його інтерв'ю були "перекручені".

"Звичайно, розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни", - сказав Абраменко.

"Освітили так, ніби я не розумію, що відбувається. Я розумію, все, що я міг би сказати, могло бути неправильно сприйнято і використано Росією в пропагандистських цілях", - додав спортсмен.

Абраменко також подякував усім військовим, які захищають територію України.

Нагадаємо, відповідаючи на питання про те, "чи неоднозначно для нього, що Росія - агресор, який анексував Крим і почав війну на сході України?", Абраменко сказав:

Читайте такожОлімпійський чемпіон Абраменко висловився про фото і обійми українських спортсменів з російськими

"Ні, неоднозначно. Я не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають - а чи правда це? Точніше не так. Мені здається, що це все сплановано. З обох сторін? Так. І не тільки з нашої або з їх боку. Є ще третя, четверта сторона, які в цьому зацікавлені".

Олександр Абраменко: чим він відомий

На XXIII зимових Олімпійських Іграх в Пхенчхані (Південна Корея) Україна завоювала одну медаль - золото в лижній акробатиці (фрістайл) приніс нашій збірній саме Абраменко.

Абраменко - єдиний українець-чоловік, який вигравав золото зимових Олімпіад.

У 2019 році в США він став віце-чемпіоном світу у фрістайлі.

Автор: Антон Дудар