Олександр Абраменко сказав, що для нього "ситуація неоднозначна".

Золотий призер зимової Олімпіади Пхенчхану-2018 у дисципліні фристайл Олександр Абраменко поділився думкою про російсько-українську війну.

33-річний спортсмен розповів свої міркування в інтерв'ю Tribuna.com.

- Для вас неоднозначно, що Росія - агресор, який анексував Крим і розпочав війну на сході України?

- Ні, неоднозначно. Я не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають - а чи правда це? Точніше не так. Мені здається, що це усе сплановано.

- З обох боків?

- Так. І не лише з нашого або з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторона, які в цьому зацікавлені.

- Кого ви маєте на увазі?

- Я не знаю. Хто там що придумав. Я ж не в тих колах спілкуюся. Може, я помиляюся, але мені так здається. У будь-якому разі страждають тільки люди - що з нашого боку, що з їхнього.

- Ваша дружина - росіянка. Як ви спілкуєтеся на цю тему в сім'ї?

- Ми можемо пообговорювати, але не в плані з'ясування стосунків.

- Ви живете з нею в Києві. Як їй знаходитися в інформаційному просторі України, в якому Росію чітко називають агресором, який вбиває наших солдатів?

- Не сприймає. Їй тут комфортно, нормально.

- Дружина також вважає ситуацію неоднозначною?

- Ну так. Однозначно, це як в 42-му році, під час Великої Вітчизняної війни. Хоча теж, ніхто ж правди не скаже - через що, як, хто на якій стороні, кого підтримував.

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Олександр Абраменко: чим він відомий

На XXIII зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані (Південна Корея) Україна завоювала одну медаль - золото в лижній акробатиці (фристайл) приніс нашій збірній саме Абраменко.

Абраменко - єдиний українець-чоловік, який вигравав золото зимових Олімпіад.

Олександр у 2019 році в США став віце-чемпіоном світу.

Автор: Артем Будрін