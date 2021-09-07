Українська тенісистка Даяна Ястремська в парі з австралійцем Максом Перселлом вийшли до півфіналу US Open у міксті.
У чвертьфіналі дует за 52 хвилини впевнено переграв казахстансько-французьку пару Ярослава Шведова/Фабріс Мартен у двох сетах.
US Open. Чвертьфінал. Мікст
Даяна Ястремська / Макс Перселл - Ярослава Шведова / Фабріс Мартен - 6:2, 6:3
У наступному колі змагань Ястремська та Перселл зіграють проти переможця в парі Джуліана Олмос (Мексика) / Марсело Аревало (Сальвадор) — Еллен Перес (Австралія) / Марсело Демолінер (Бразилія).
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Зазначимо, що Ястремська стала першою представницею України, яка гратиме у півфіналі Відкритого чемпіонату США в міксті.
Україна на US Open: головне
- Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу US Open.
- Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open. Також у першому колі турнір покинула Марта Костюк.
- Ангеліна Калініна пройшла до другого кола, де поступилася екс-першій ракетці світу.
- Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.