Даяна Ястремська / фото REUTERS

Українська тенісистка Даяна Ястремська в парі з австралійцем Максом Перселлом вийшли до півфіналу US Open у міксті.

У чвертьфіналі дует за 52 хвилини впевнено переграв казахстансько-французьку пару Ярослава Шведова/Фабріс Мартен у двох сетах.

US Open. Чвертьфінал. Мікст

Даяна Ястремська / Макс Перселл - Ярослава Шведова / Фабріс Мартен - 6:2, 6:3

У наступному колі змагань Ястремська та Перселл зіграють проти переможця в парі Джуліана Олмос (Мексика) / Марсело Аревало (Сальвадор) — Еллен Перес (Австралія) / Марсело Демолінер (Бразилія).

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Зазначимо, що Ястремська стала першою представницею України, яка гратиме у півфіналі Відкритого чемпіонату США в міксті.

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Автор: Олег Давигора