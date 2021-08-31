Даяна Ястремська втратила перевагу в третьому сеті і покинула турнір "Великого шолома".

Українська тенісистка Даяна Ястремська в матчі першого кола US Open грала з екс-першою ракеткою світу Анжелік Кербер з Німеччини.

Ястремська не змогла пройти далі, поступившись у напруженому матчі.

Ястремська взяла перший сет, а потім поступилася в другому. У третій партії українка вела з рахунком 5:3, але не змогла дотиснути суперницю на своїй подачі. У підсумку доля путівки до наступного етапу вирішувалася на тайбрейку, де перемогу відсвяткувала Кербер.

Підсумок матчу - поразка Ястремської з рахунком 6:3, 4:6, 6:7.

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Ястремська вперше за три роки не змогла подолати стартовий раунд на US Open.

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В одиночному розряді в основній сітці Україну також представляють Еліна Світоліна, Марта Костюк і Ангеліна Калініна.

Калініна вже пробилася до другого кола, здобувши вольову перемогу.

Світоліна свій матч першого кола проведе 30 серпня, а Костюк стартує 31 серпня.

Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.

Автор: Антон Дудар