Ярослава Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки 2025 року за версією European Athletics. Про це пише Суспільне.
Магучіх була визнана топспортсменкою континенту на церемонії Golden Tracks у 2024 році та спробує здобути відзнаку вдруге поспіль.
Переможницю визначатимуть за підсумками голосувань серед уболівальників, національних федерацій, журналістів та експертів European Athletics.
Конкурентками Магучіх стали:
- Надя Батоклетті (Італія) - чемпіонка Європи з бігу на 10 км, володарка європейського рекорду на 5 км, віцечемпіонка світу з бігу на 10000 м та бронзова призерка світових 5000 м;
- Фемке Бол (Нідерланди) - чемпіонка світу та Діамантової ліги з бігу на 400 м з/б, чемпіонка Європи у жіночій та змішаній естафетах 4х400 м у приміщенні;
- Джорджия Гантер Белл (Велика Британія) - віцечемпіонка світу з бігу на 800 м, бронзова призерка ЧС-2025 у приміщенні на 1500 м;
- Дітаджі Камбунджі (Швейцарія) - чемпіонка світу на 100 м з/б, чемпіонка Європи та віцечемпіонка світу на 60 м з/б у приміщенні;
- Кейт О'Коннор (Ірландія) - віцечемпіонка світу з семиборства та п'ятиборства в приміщенні;
- Марія Перес (Іспанія) - чемпіонка світу зі спортивнї ходьби на 35 км та 20 км, переможниця командного Євро-2025 зі спортивної ходьби на 35 км;
- Джессіка Схілдер (Нідерланди) - чемпіонка світу, Діамантової ліги та Євро-2025 у приміщенні зі штовхання ядра, віцечемпіонка світу в приміщенні;
- Тіна Шутей (Словенія) - бронзова призерка чемпіонату світу зі стрибків з жердиною, віцечемпіонка світу та Європи у приміщенні;
- Йорінде ван Клінкен (Нідерланди) - віцечемпіонка світу з метання диска, переможниця першого дивізіону на командному Євро-2025.
Голосування для вболівальників відкрите на офіційному сайті European Athletics за посиланням. Ім'я переможниці стане відомо на церемонії Golden Tracks 25 жовтня.
Досягнення Магучіх
Цього року Магучіх показувала видатні результати у своїй дисципліні на європейському рівні: здобула третє поспіль "золото" першості континенту в приміщенні, а також виграла змагання першого дивізіону зі стрибків у висоту на командному Євро-2025 у Мадриді. Також вона стала бронзовою призеркою ЧС-2025 на відкритому повітрі та у приміщенні, і виборола "срібло" у фіналі Діамантової ліги.