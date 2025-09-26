Легкоатлетку номінували на престижну нагороду, за яку змагаються 10 найкращих спортсменок Європи.

Ярослава Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки 2025 року за версією European Athletics. Про це пише Суспільне.

Магучіх була визнана топспортсменкою континенту на церемонії Golden Tracks у 2024 році та спробує здобути відзнаку вдруге поспіль.

Переможницю визначатимуть за підсумками голосувань серед уболівальників, національних федерацій, журналістів та експертів European Athletics.

Конкурентками Магучіх стали:

Надя Батоклетті (Італія) - чемпіонка Європи з бігу на 10 км, володарка європейського рекорду на 5 км, віцечемпіонка світу з бігу на 10000 м та бронзова призерка світових 5000 м;

Фемке Бол (Нідерланди) - чемпіонка світу та Діамантової ліги з бігу на 400 м з/б, чемпіонка Європи у жіночій та змішаній естафетах 4х400 м у приміщенні;

Джорджия Гантер Белл (Велика Британія) - віцечемпіонка світу з бігу на 800 м, бронзова призерка ЧС-2025 у приміщенні на 1500 м;

Дітаджі Камбунджі (Швейцарія) - чемпіонка світу на 100 м з/б, чемпіонка Європи та віцечемпіонка світу на 60 м з/б у приміщенні;

Кейт О'Коннор (Ірландія) - віцечемпіонка світу з семиборства та п'ятиборства в приміщенні;

Марія Перес (Іспанія) - чемпіонка світу зі спортивнї ходьби на 35 км та 20 км, переможниця командного Євро-2025 зі спортивної ходьби на 35 км;

Джессіка Схілдер (Нідерланди) - чемпіонка світу, Діамантової ліги та Євро-2025 у приміщенні зі штовхання ядра, віцечемпіонка світу в приміщенні;

Тіна Шутей (Словенія) - бронзова призерка чемпіонату світу зі стрибків з жердиною, віцечемпіонка світу та Європи у приміщенні;

Йорінде ван Клінкен (Нідерланди) - віцечемпіонка світу з метання диска, переможниця першого дивізіону на командному Євро-2025.

Голосування для вболівальників відкрите на офіційному сайті European Athletics за посиланням. Ім'я переможниці стане відомо на церемонії Golden Tracks 25 жовтня.

Досягнення Магучіх

Цього року Магучіх показувала видатні результати у своїй дисципліні на європейському рівні: здобула третє поспіль "золото" першості континенту в приміщенні, а також виграла змагання першого дивізіону зі стрибків у висоту на командному Євро-2025 у Мадриді. Також вона стала бронзовою призеркою ЧС-2025 на відкритому повітрі та у приміщенні, і виборола "срібло" у фіналі Діамантової ліги.

