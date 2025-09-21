Ярослава Магучіх взяла бронзу чемпіонату світу зі стрибків у висоту у Токіо

Юлія Левченко зайняла п’яте місце.

Українські спортсменки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступили на чемпіонаті світу-2025 у стрибках у висоту. Магучіх посіла призове третє місце, а Юлія Левченко стала п'ятою. Про це пише Суспільне.

Українки пройшли кваліфікацію без невдалих спроб: Магучіх з першого стрибка у 1.92 м вийшла до фіналу, а Левченко виконала три стрибки й також взяла з першої спроби планку в 1.92 м.

До фіналу ЧС-2025 у жіночих стрибках у висоту відібралися 16 легкоатлеток. Відбір подолали 11 спортсменок, які взяли планку в 1.92 м. Ще п'ятьох добрали завдяки найкращим результатам на попередній висоті 1.88 м.

Ярослава Магучіх розпочала фінал з планки в 1.93 м, яку підкорила з першої спроби. Левченко також взяла висоту з першого стрибка. У секторі залишилися 11 легкоатлеток на наступну планку.

Далі Магучіх подолала висоту в 1.97 м - знову з першої спроби, а Левченко — з другої.

На висоті у 2.00 м у секторі залишилися шість легкоатлеток: українки Магучіх і Левченко, австралійки Оліслагерс та Паттерсон, а також сербка Ангеліна Топич й полька Марія Жодзік. На той момент у Токіо посилився дощ, який розпочався під час змагань.

Ярослава і Юлія не взяли планку з першої спроби, після чого на другій спробі Жодзік змагання призупинили через зливу. Пауза у змаганнях тривала близько 30 хвилин й після цього фінал продовжився. Магучіх перенесла свої дві спроби на 2.02 м, натомість Левченко завершила виступи на ЧС, не взявши висоту в 2.00 у трьох спробах.

Однак фінал вдруге зупинили через дощ, який посилився після відновлення змагань. Після паузи на 25 хвилин, стрибки у висоту знову відновили. У секторі залишилися три легкоатлетки: Оліслагерс без хиб, а також Магучіх й Жодзік — з однією.

Ярослава не змогла підкорити планку в 2.02 м за дві спроби й здобула "бронзу", розділивши її з Топич за кількість спроб.

Дебютну перемогу у жіночих стрибках у висоту в кар'єрі здобула Оліслагерс, яка здолала Жодзік через меншу кількість спроб.

Нагадаємо, що раніше Ярослава Магучіх розповіла про зміну у техніці своїх стрибків. За її словами, вона намагається вдосконалити їх, щоб стрибати ще вище. Магучіх уточнила, що вони з тренеркою вирішили зменшити дугу перед стрибком. Це, за її словами, дає їй можливість пришвидшити розбіг.

