Еціо Гамба зазначив, що російський диктатор доклав багато зусиль для розвитку дзюдо в РФ.

Президент Володимир Путін любить дзюдо "як дитина Lego". Він доклав чимало зусиль, щоб у Російській Федерації зацікавилися цим видом спорту, але вторгнення в Україну відкинуло перспективи РФ на Олімпіаді 2024.

"Для 71-річної людини, яка не займається дзюдо професійно, Путін рухається дуже добре", - сказав Еціо Гамба, колишній чемпіон Італії, в інтерв'ю виданню The Times.

Гамба приступив до роботи в Росії, відтворюючи план успіху дзюдо, який він використовував в інших країнах.

"Йшлося про командну роботу. У Росії всі провідні майстри тренувалися поодинці у своїх регіонах, тому я створив базу приблизно для 70 чоловіків і 40 жінок", - розповів тренер.

За його словами, Путін був постійним відвідувачем.

"Він завжди приділяв увагу цьому виду спорту і приїжджав до нас тренуватися двічі на рік", - зазначив Гамба.

Чемпіони Росії з дзюдо не стримувалися, коли виступали проти свого президента, додав він.

"Ті, хто тренувався, з великим ентузіазмом сприйняли його присутність. Ви можете собі уявити, який це був стимул. Не щодня з тобою поруч президент", - вказав Гамба.

Однак для Гамби Путін був просто ще одним дзюдоїстом.

"У дзюдо головне - повага до суперника, тому, коли він тренувався, він тренувався не як президент Росії, а як дзюдоїст і отримував задоволення від спорту. Він був готовий прийняти падіння", - пояснив тренер.

Це стосувалося і тих випадків, коли Гамба сам виходив віч-на-віч із Путіним і показував йому прийоми. За словами Гамби, Путін був особливо майстерний у використанні прийому "тай отосі", який полягає в тому, що він виводить противника з рівноваги і ставить підніжку. Після цього він сідав пити чай з Гамбою і російськими чемпіонами.

"Він справді приділяв їм увагу, виявляв справжню цікавість до спорту і знав усіх дзюдоїстів по іменах. Він був як дитина з Lego", - сказав він.

Путін доклав зусиль, щоб уся Росія зацікавилася дзюдо. Минулого року в Сочі відкрився величезний шестиповерховий тренувальний центр, у якому в одному приміщенні розмістилися 16 татамі для дзюдо. Однак на той час вторгнення в Україну відкинуло перспективи олімпійської слави для Росії. Почесне головування Путіна в Міжнародній федерації дзюдо було призупинено, а участь Росії в Олімпійських іграх у Парижі влітку 2024 року була обмежена.

"Нам дозволили взяти участь тільки в 45% кваліфікаційних сутичок", - сказав Гамба. "12 осіб претендували на участь, не представляючи офіційно Росію, але Олімпійський комітет їм відмовив, можливо, тому, що вони сфотографувалися з Путіним. Я чув, що в цьому замішане ЦРУ. Чотири резервісти були допущені до участі, але вони вирішили не їхати на знак протесту".

Довідка УНІАН. Еціо Гамба отримав громадянство Росії від Путіна після того, як привів збірну країни з дзюдо до трьох золотих медалей на Олімпіаді в Лондоні 2012 року.

Олімпіада в Парижі - головні новини

26 липня у столиці Франції стартували Олімпійські ігри-2024. Чимало світових знаменитостей виступили на церемонії відкриття.

Видання Politico писало, що троє російських спортсменів, які публічно підтримували війну РФ проти України, мають намір узяти участь в Олімпійських іграх 2024, хоча правила вимагають нейтралітету.

Вас також можуть зацікавити новини: