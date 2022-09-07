Дар'я Касаткіна підтримала бан російських команд від міжнародних турнірів.

Перша ракетка Росії Дар'я Касаткіна висловилася з приводу відсторонення російських команд від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Відома тенісистка розповіла, що підтримує бан російських національних федерацій від міжнародних спортивних турнірів.

"Я згодна з баном національних команд, безумовно. І, мабуть, всіх структур, підтримуваних державним фінансуванням. Відео дня

Але не зовсім згодна з баном індивідуалістів – таких, як ми. Наприклад, я, Рубльов, Хачанов, Павлюченкова.

З нами не вважаю, що це вірно. Я розумію рішення, чому нас дискваліфікували з "Вімблдону".

Я його розумію, але прийняти його дуже складно, тому що якщо приймати індивідуально кожен випадок, я не вважаю, що ми під нього потрапляємо. З національними командами, звичайно, інше, тут я згодна", - сказала Касаткіна в інтерв'ю YouTube-каналу "Осторожно, Собчак".

Раніше УНІАН повідомляв, що Дар'я Касаткіна висловився проти російської агресії в Україні. Кром того, 25-річна спортсменка закликала російських дітей, які хочуть займатися тенісом, відмовлятися від громадянства РФ і виїжджати з країни-агресора.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 196-й день.

Через військову агресію РФ російські команди і збірні були відсторонені практично від усіх міжнародних змагань.

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