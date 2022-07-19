Дар'я Касаткіна стала першою росіянкою з топ-рейтингу WTA, яка висловився проти агресії РФ.

Перша ракетка Росії і 12-й номер світового рейтингу WTA Дар'я Касаткіна поділилася думками про війну в Україні, яку розв'язала РФ.

25-річна спортсменка, яка живе і тренується в Барселоні, зізналася, що безсила перед рішеннями російської влади. За її словами, зупинити Путіна на сьогоднішній день не виходить навіть у Європи.

"Найбільше зараз хочеться, щоб закінчилася війна. З 24 лютого не було жодного дня, щоб я не прочитала якусь новину. Я до цього прямого відношення не маю. По мінімуму - так. Але це х**ня в порівнянні з тим, що відбувається.

Я не уявляю, що переживають люди в Україні або ті, у кого там є родичі. Це кошмар.

Якщо було щось - що може хоча б на 1% зупинити це... Без роздумів, я б зробила все, що від мене залежить. Але, на жаль, це неможливо. Ми ніяк не можемо вплинути на дії того, що відбувається. І від цього, навіть якесь почуття безсилля є. А хто може? Європа навіть ні**ра не може.

Я хочу грати з тенісистами, які можуть вести підготовку так само, як і я, яким не потрібно думати про те, що розбомбили їх корти. Я не уявляю, що це таке, коли у тебе немає дому, бл*дь. Не тому, що ти його ще не знайшов, а тому, що у тебе його забрали", – заявила Касаткіна в інтерв'ю YouTube-каналу журналіста Віктора Кравченка.

Варто відзначити, що Дар'я Касаткіна стала першою представницею РФ з топ-рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), яка висловився проти російської агресії.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 146-й день.

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