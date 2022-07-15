Світова першість з легкої атлетики пройде в американському в Юджині з 15 по 25 липня.

У США пройде чемпіонат світу з легкої атлетики. Головний старт року в легкій атлетиці пройде без участі російських і білоруських спортсменів. Представники країн-агресорів були відсторонені від змагання через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ в Україні.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучих поділилася думками про відсторонення представників РФ і Білорусі.

"Я не хочу бачити вбивць у своєму секторі. Цей день (24 лютого - прим.) змінив все.

Невдоволення Ласіцкене? Через те, що вона росіянка. Наші люди вмирають тільки тому, що вони українці", - наводить слова Магучіх blick.ch.

Нагадаємо, світова першість пройде в американському в Юджині з 15 по 25 липня. Чемпіонат перенесли з минулого року через пандемію COVID-19.

Відзначимо, що у складі збірної України на ЧС в Юджині виступлять, зокрема, Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Марина Бех, Анна Рижикова, Вікторія Ткачук.

На попередньому чемпіонаті світу в Досі збірна України з двома срібними нагородами посіла 21-е місце в медальному заліку.

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