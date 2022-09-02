Під час матчу на US Open Рафаель Надаль ненавмисно отримав удар в обличчя ракеткою.

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль вдарив себе по обличчю ракеткою під час матчу другого кола турніру серії "Великого шолома" US Open-2022 проти Фабіо Фоньїні.

У четвертому сеті Надаль намагався дотягнутися до м'яча, відбив його, але ракетка вдарилася об корт і відскочила йому в ніс. У третьої ракетки світу почалася кровотеча, йому потрібна була допомога лікаря. Після того як йому надали допомогу, він повернувся на корт.

"Спочатку трохи паморочилося в голові, було трохи боляче. Але все в порядку. Не треба роздувати з цього історію. Просто вийшов сильний удар. Спочатку я подумав, що зламав ніс, було дуже боляче. І з'явилося відчуття, що я ніби випав зі світу.

Зараз здається, що ніс не зламаний. Я поки не знаю. Але він розпухає. В якомусь сенсі я це заслужив за те, що погано грав. Ні, я жартую. Іноді так буває", - сказав Надаль на прес-конференції після гри.

Момент удару:

— Ojo de Halcón (@OjodeHalcon21) September 2, 2022

Додамо, що Рафаель Надаль переміг італійця Фабіо Фоньїні з рахунком 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. У наступному раунді іспанець зустрінеться з Рішаром Гаске з Франції.

Огляд матчу:

Надаль виграв 21-й матч поспіль на турніру серії "Великого шолома". Цього року Рафа виграв Australian Open, Ролан Гаррос і дійшов до півфіналу Вімблдону, де знявся з матчу проти Ніка Кірьоса через проблеми з м'язами живота.

US Open-2022: трансляція

Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також цю та інші ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.

Промокод UNIANSPORTS надасть вам безкоштовний доступ на 7 днів до платформи "Київстар ТБ". Активувати його дуже просто: скачайте додаток "Київстар ТБ" за посилання. Зайдіть в додаток, введіть свій номер телефону і пароль, який прийде в SMS. Перейдіть в розділ "Профіль", натисніть "Введення промокоду" і введіть промокод UNIANSPORTS.

US Open-2022: головне

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.

Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.

Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.

Вас також можуть зацікавити новини: