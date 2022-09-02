Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль вдарив себе по обличчю ракеткою під час матчу другого кола турніру серії "Великого шолома" US Open-2022 проти Фабіо Фоньїні.
У четвертому сеті Надаль намагався дотягнутися до м'яча, відбив його, але ракетка вдарилася об корт і відскочила йому в ніс. У третьої ракетки світу почалася кровотеча, йому потрібна була допомога лікаря. Після того як йому надали допомогу, він повернувся на корт.
"Спочатку трохи паморочилося в голові, було трохи боляче. Але все в порядку. Не треба роздувати з цього історію. Просто вийшов сильний удар. Спочатку я подумав, що зламав ніс, було дуже боляче. І з'явилося відчуття, що я ніби випав зі світу.
Зараз здається, що ніс не зламаний. Я поки не знаю. Але він розпухає. В якомусь сенсі я це заслужив за те, що погано грав. Ні, я жартую. Іноді так буває", - сказав Надаль на прес-конференції після гри.
Момент удару:
— Ojo de Halcón (@OjodeHalcon21) September 2, 2022
Додамо, що Рафаель Надаль переміг італійця Фабіо Фоньїні з рахунком 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. У наступному раунді іспанець зустрінеться з Рішаром Гаске з Франції.
Огляд матчу:
Надаль виграв 21-й матч поспіль на турніру серії "Великого шолома". Цього року Рафа виграв Australian Open, Ролан Гаррос і дійшов до півфіналу Вімблдону, де знявся з матчу проти Ніка Кірьоса через проблеми з м'язами живота.
US Open-2022: трансляція
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US Open-2022: головне
- Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.
- Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.
- Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.