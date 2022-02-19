Артем Лесюк виграв золоту медаль на турнірі в Ізраїлі.

25-річний український дзюдоїст Артем Лесюк став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг на етапі "Великого шолома" в Тель-Авіві (Ізраїль).

Артем у сутичці за золоту медаль здолав казахстанця Бауиржана Нарбаєва. Лесюк став першим серед чоловіків українським переможцем "Великого шолома" з 2016 року, коли аналогічне досягнення на турнірі в Баку підкорилося Якову Хаммо.

А ось у ваговій категорії до 66 кг українець Богдан Ядов став бронзовим призером. В поєдинку за третє місце Богдан також виграв у казахстанця - Ґусмана Кирґизбаєва, котрий є чинним віце-чемпіоном світу.

Для Лесюка його "золото" на цьому етапі "Великого шолома" - найвищий здобуток в кар'єрі. На Олімпіаді-2020 в Токіо Артем посів сьоме місце.

Зазначимо, що це вперше за два роки Україна перемогла на турнірі "Великого шолома". Останнє "золото" на цьому рівні збірній приносила Дар'я Білодід, яка стала першою у Парижі в лютому 2020 року.

Вас також можуть зацікавити новини: