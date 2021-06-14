"Прометей" здійснив камбек та виграв третій поспіль поєдинок фінальної серії.

БК "Прометей" достроково завершив фінальну серію Суперліги Паріматч із "Запоріжжям". У боротьбі за золоті медалі до трьох звитяг клуб з Кам'янського виграв на виїзді, здійснивши камбек, і вперше в історії став чемпіоном України - 83:88.

Зустріч на паркеті палацу спорту "Юність" у Запоріжжі була напруженою. У господарів була одна мета - виграти першу домашню гру серії, щоб змагання не завершилося достроково. Але "Запоріжжя" лише першу чверть змогли домінувати, далі вони втратили ініціативу. За п'ять хвилин до кінця третьої чверті "Прометей" відігрався й навіть повів у рахунку.

У підсумку "Прометей" втримав гандикап і взяв "золото".

"Запоріжжя" - "Прометей" - 83:88 (28:14, 23:22, 14:25, 18:27)

Рахунок серії - 0:3

Федерація баскетболу України опублікувала повне відео матчу.

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"Прометей" - "Запоріжжя": підсумки матчу

30 очок у складі переможців закинув атакувальний захисник Рашад Вон.

Гравець "Запоріжжя" Майк Кеффі за підсумками серії плей-оф отримав приз найкращого захисника та найрезультативнішого баскетболіста сезону. А Вон став найкориснішим гравцем фіналу.

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Автор: Артем Будрін