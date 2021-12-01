Жан Беленюк розповів, як опинився в стресовій ситуації на переможній для себе Олімпіаді.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк розповів про те, що його могли зняти з Ігор в Токіо перед чвертьфінальною сутичкою з безглуздої причини.

Про це він розповів YouTube-каналу "Острів".

Беленюк сказав, що борця на килим має виводити тренер, який має бути одягнений у штани. Перед чвертьфіналом виявилося, що спортсмена нікому вивести на сутичку.

"Були квоти, і у нас був один тренер на двох, з Парвізом Насібовим. Тренер вивів Парвіза на сутичку, а мене вже викликають на килим, і нікому виводити. Вони запитують: "А хто тебе буде виводити?". Це чвертьфінал Олімпійських ігор. Я побіг до "вольників", а всі тренери сидять в шортах. Той, хто виводить борця, повинен бути в штанях. Я кажу: "Треба, щоб вивели, бо можуть зняти зі змагань, так по-дурному". І один тренер - Григорій Данько - каже: "Блін, немає ні в кого штанів, але там у Володі Євонова (Тренера жіночої збірної, - Прим.) можуть бути, але він вже пішов в автобус, вони поїдуть на базу, піду, подивлюся".

Потім вже мені розповідають, що приходить цей Григорій Данько в автобус, там тренер Володя сидить, і він каже: "Вова, знімай штани". Вова не міг зрозуміти що до чого, каже: "Навіщо вам мої штани?". У підсумку той йому встиг пояснити, часу мало було - мене вже викликають, а йому потрібно ще піти штани забрати. Вони обмінялися: шорти на штани", - розповів Беленюк.

Спортсмен додав, що Данько наздогнав його, коли Беленюк вже почав виходити на килим. "Поки мій тренер Володимир Шацьких секундував Парвізу, Данько був на місці мого секунданта", - додав він.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 Беленюк став єдиним володарем золотої медалі від України.

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Жан Беленюк: чим він відомий

Беленюк є чемпіоном Олімпіади-2020, срібним призером Олімпіади-2016, а також дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019), триразовим чемпіоном Європи та переможцем Європейських ігор-2019.

З серпня 2019 року Беленюк є народним депутатом України від Партії "Слуга народу". У Раді він обіймає посаду першого заступника Голови Комітету з питань молоді та спорту.

Автор: Антон Дудар