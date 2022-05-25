ATP і WTA позбавили Wimbledon рейтингових очок за рішення відсторонити від участі в турнірі гравців країн-агресорів.

Французький тенісист Бенуа Пер виступив з критикою на адресу ATP через рішення позбавити Wimbledon рейтингових очок через недопуск до змагань спортсменів країн-агресорів.

Спортсмен висловив своє невдоволення тим, що Асоціація тенісистів-професіоналів стала на бік російських спортсменів.

"Мені б хотілося знати, АТР більше захищає гравців чи Росію?

Ми будемо грати на турнірі, де не буде ніяких очок. Я поїду туди за грошима, як на виставковий турнір. Таке відчуття, принаймні.

Коли у когось із гравців був коронавірус (і вони не могли виступати), ми ж не говорили "ой, давайте скасуємо турнір для всіх інших". Але коли мова йде про 3-4 російських гравців, включаючи Медведєва, ми об'єднуємося проти Wimbledon. І це прикро, тому що, якщо послухати гравців, то гравці не розуміють це рішення. 99% гравців хочуть, щоб були очки і щоб вони грали на турнірі, як раніше. Ось тому я б і хотів знати, АТР хоче захистити гравців чи Росію?

Питання в тому, чому з нами попередньо це не обговорили. Так, вони можуть говорити, що так голосувала Рада гравців, але нам же про це ніхто не говорив. Якщо між АТР і Wimbledon війна, то для нас в цьому немає нічого хорошого, тому що ми хочемо грати нормально.

Мені шкода Росію і росіян, але вони і є ті, хто створює ці проблеми. Через це всі гравці АТР платять ціну. Медведєв буде першою ракеткою світу. Це абсурд.

Нам потрібно займати позицію, яка представляє гравців з усього світу, а зараз відбувається якраз навпаки. Росія бере участь у війні, тому якісь санкції можуть застосовуватися. Але АТР повинна захищати більшість гравців, а не 4-5. Коли когось із гравців відправляли на карантин у закриті номери через "корону", ніхто ж не вирішував заморозити їхні очки. Ні, не такі рішення приймалися. І я не розумію те, що зробили зараз. Ми всі покарані через це", - наводить слова пера btu.org.ua.

Нагадаємо, раніше організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.

Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.

Напередодні, перша ракетка світу Новак Джокович, котрий є чинним переможцем Wimbledon, виступив з критикою на адресу організаторів цього турніру за рішення відсторонити гравців країн-агресорів, тому що тепер він не дорахується рейтингових очок.

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