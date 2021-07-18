Найпрестижнішу велогонку вдруге поспіль виграв словенець.

Словенський гонщик Тадей Погачар з команди "UAE-Team Emirates" став переможцем багатоденки "Тур де Франс".

Переможцем заключного 21-го етапу став бельгієць Воут ван Арт, а Погачар виграв загальний залік.

Словенець став переможцем "Тур де Франс" вдруге поспіль. Він захопив лідерство на восьмому етапі і не віддавав жовту майку лідера.

Підсумковий загальний залік

1. Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates) - 82:56.36.

2. Йонас Вінгегор (Данія, Jumbo-Visma) + 5.20.

3. Річард Карапас (Еквадор, INEOS Grenadiers) + 7.03.

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Тур де Франс-2021: головне

"Тур де Франс-2021" проходив з 26 червня по 18 липня. Він проводився в 108-й раз.

Всього в рамках багатоденки відбувся 21 етап.

22-річний Погачар виграв не тільки генеральну класифікацію, але також став найкращим в гірській і молодіжній класифікаціях.

Переможцем очкової класифікації став британець Марк Кавендіш, бійцівської - француз Франк Боннамур. А командну класифікацію за часом виграла бахрейнська команда "Бахрейн Вікторіус".

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Автор: Антон Дудар