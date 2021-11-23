Спортсмена тимчасово відсторонили від змагань через позитивну допінг-пробу.

19-річний український тенісист Тимур Мухтарулін здав позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє офіційний сайт ITF.

У допінг-пробі Мухтаруліна був виявлений амфетамін. Ця речовина входить в категорію S6 забороненого списку WADA (стимулятор).

В українця не було діючого терапевтичного дозволу на використання амфетаміну. Тенісист здав тест на допінг під час виступу на турнірі ITF M15 в Чорноморську, який проходив з 30 серпня по 5 вересня. Аналіз був відправлений в лабораторію WADA в Монреалі.

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На даний момент Мухтарулін тимчасово відсторонений від усіх професійних тенісних турнірів. 12 листопада він отримав відповідне повідомлення. На цю мить тенісист зберігає право звернутися до голови Незалежного трибуналу про скасування тимчасового відсторонення.

Тимур Мухтарулін: що про нього відомо

На професійному рівні 19-річний тенісист провів поки тільки 11 матчів і здобув одну перемогу.

У Мухтаруліна ніколи не було залікових балів у рейтингу ATP.

На турнірі в Чорноморську він припинив боротьбу вже в першому раунді.

Автор: Антон Дудар