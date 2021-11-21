Німець Олександр Звєрєв у фінальному матчі обіграв суперника з Росії.

В італійському Турині відбувся фінальний матч Підсумкового турніру ATP 2021. За перемогу в ньому боролися німець Александр Звєрєв і росіянин Даніїл Медведєв.

Звєрєв здобув перемогу у фіналі в двох сетах - 6:4, 6:4. Суперники провели на корті 1 годину і 15 хвилин.

Німецький тенісист вдруге в кар'єрі став переможцем Підсумкового турніру ATP. Звєрєв увійшов до топ-10 за кількістю титулів на підсумкових турнірах ATP в історії.

Для німця це 19-й титул в кар'єрі на турнірах ATP в одиночному розряді.

Варто відзначити, що тенісисти вже зустрічалися між собою на цьому турнірі на груповому етапі. У тому матчі перемогу в трьох сетах святкував Медведєв.

Відео опублікував Twitter ATP.

Підсумковий турнір ATP: результати до фіналу

У півфінал турніру з "Зеленої групи" вийшли серб Новак Джокович і датчанин Каспер Рууд, а не змогли вийти Андрій Рубльов (Росія), Кемерон Норрі (Великобританія) і Стефанос Циципас (Греція).

У "Червоній групі" півфіналістами стали росіянин Даніїл Медведєв і німець Александр Звєрєв. Групову стадію не подолали Яннік Сіннер і Маттео Берреттіні (обидва - Італія), а також Хуберт Хуркач (Польща).

У півфіналі Звєрєв у трьох сетах обіграв Джоковича (7:6, 4:6, 6:3), а Медведєв пройшов Рууда (6:4, 6:2).

Автор: Антон Дудар