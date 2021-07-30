У півфіналі Олімпіади-2020 зірковий серб поступився німецькому тенісисту.

Перша ракетка світу Новак Джокович вже точно не зможе взяти золоту медаль на Олімпійських іграх-2020.

На шляху до фіналу сербську легенду зупинив 24-річний німець Александр Звєрєв.

Джокович впевнено виграв перший сет, але потім Звєрєв повернувся у гру й шокував фаворита. У підсумку результат - 6:1, 3:6, 1:6.

34-річний найкращий тенісист планети втратив божевільну нагоду. Він міг стати першим у чоловічому тенісі, кому вдалося завоювати так званий "Золотий шолом". Це означає протягом одного сезону здобути перемоги на чотирьох турнірах Grand Slam і бонусом повісити собі на шию золоту медаль Олімпіади.

У цьому сезоні Джокович тріумфував на Australian Open, Roland Garros і Wimbledon, а US Open-2021 був попереду. Але тепер сербу вже точно не підкориться історичне для чоловічого тенісу досягнення.

В матчі за третє місце Джокович зіграє проти іспанця Пабло Карреньо-Бусти, а Звєрєв у фіналі буде змагатися за золоту нагороду з росіянином Кареном Хачановим.

Читайте такожСлідом за Надалем: легенда тенісу пропустить Олімпіаду

Зазначимо, що єдиною тенісисткою в історії, яка виграла "Золотий шолом" у Відкриту еру, залишається німкеня Штеффі Граф. У 1988 році вона здобула перемоги на чотирьох турнірах Великого шолома та взяла золото Олімпійських ігор у Сеулі.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна теж програла у півфіналі жіночого розряду та наразі готується до поєдинку за бронзову медаль.

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття Ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Олімпійські ігри: медальний залік після шостого дня.

Автор: Артем Будрін