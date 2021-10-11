Українська тенісистка здолала румунку Сорану Кирстю.

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно подолала третє коло на престижному турнірі в американському Індіан-Веллсі.

Світоліна здобула вольову перемогу в матчі. Українка програла в першому сеті, але потім з тим же рахунком виграла в другій партії. Доля третього сету і всього матчу вирішувалася на тайбрейку. Світоліна поступалася з рахунком 1:2, але взяла чотири гейми поспіль, що і зумовило результат зустрічі.

Підсумковий рахунок матчу - 4:6, 6:4, 7:6(3).

Для Світоліної це вже десята вольова перемога в поточному сезоні.

YouTube-канал WTA опублікував відеоогляд матчу.

В 1/8 фіналу українська тенісистка зустрінеться з американкою Джесікою Пегулою, яка посіяна на турнірі під №19.

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В одиночній сітці на турнірі від України стартували п'ять тенісисток.

Марта Костюк вибула у другому колі. Даяна Ястремська також не змогла пробитися до третього раунду.

Водночас Катерина Козлова в першому раунді програла росіянці Людмилі Самсоновій (4:6, 6:7), а Ангеліна Калініна на старті поступилася американці Шелбі Роджерс (6:7, 2:6).

Еліна Світоліна стартувала з другого кола і подолала вже два раунди.

Автор: Антон Дудар