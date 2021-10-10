Даяна Ястремська не змогла пройти до третього кола.

Українська тенісистка Даяна Ястремська покинула турнір WTA1000 в Індіан-Веллсі, який називають "п'ятим турніром Великого шолома".

У матчі другого кола Ястремська, яка є 75-ю ракеткою світу, програла іспанці Паулі Бадосі (№27 в рейтингу WTA).

Українка зазнала поразки в трьох сетах - 4:6, 6:2, 2:6. Матч тривав 1 годину 47 хвилин.

Нагадаємо, що на старті турніру Ястремська обіграла Ельзу Жакмо з Франції.

Таким чином, від України боротьбу в Індіан-Веллсі продовжить тільки Еліна Світоліна.

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В одиночній сітці на турнірі від України стартували п'ять тенісисток.

Марта Костюк вибула у другому колі. У той же час Катерина Козлова в першому раунді програла росіянці Людмилі Самсоновій (4:6, 6:7), а Ангеліна Калініна на старті поступилася американці Шелбі Роджерс (6:7, 2:6).

Еліна Світоліна стартувала з другого кола і пройшла далі.

Автор: Антон Дудар