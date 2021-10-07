Даяна Ястремська / фото REUTERS
Українка Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі WTA1000 з призовим фондом 8 мільйонів 761 тисяча доларів.
Ястремська обіграла француженку Ельзу Жакмо, яка є 374-ю ракеткою світу.
Українка здобула перемогу в двох сетах - 6:2, 6:4. Матч тривав трохи більше ніж півтори години.
У другому колі Ястремська зіграє проти іспанки Паули Бадоси, посіяної на турнірі під 21-м номером.
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Індіан-Уеллс: результати українок
- В одиночній сітці від України на турнірі стартують п'ять тенісисток.
- Раніше Марта Костюк змогла пройти у другий етап, обігравши Чжан Шуай з Китаю - 6:3, 1:6, 6:2.
- Водночас Катерина Козлова програла росіянці Людмилі Самсоновій (4:6, 6:7), а Ангеліна Калініна поступилася американці Шелбі Роджерс (6:7, 2:6).
- Еліна Світоліна розпочне свій шлях на турнірі 8 жовтня.