Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна, яка нещодавно народила первістка, дочку Скай, поділилася милими знімками з немовлям.
Знімки бронзова призерка Олімпіади-2020 опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Пост присвячений першому місяцю життя маленької Скай. На кадрах Еліна з дочкою з'являлися в одному і тому ж місці і тих же позах, але в різних нарядах. На одному зі знімків Світоліна була одягнена у футболку з тризубом на серці.
"Дивно, як одного разу хтось входить у твоє життя, і ти не можеш згадати, як раніше жив без нього. Сьогодні виповнився місяць", - написала Світоліна.
Як завжди, знімки Еліни з дочкою зібрали урожай лайків і добрі коментарі користувачів мережі.
Нагадаємо, Еліна Світоліна і її чоловік французький тенісист Гаель Монфіс оголосили про народження дочки 15 жовтня. Дитину зіркова пара назвала Скай.
Світоліна і Монфіс побралися 16 липня 2021-го року. Святкування було в швейцарському Ньоні. У зірки українського спорту є шлюбний контракт з Гаелем Монфісом.
15 травня 2022 року стало відомо, що пара чекає поповнення в родині.
В даний час українська тенісистка поєднує материнство з благодійною діяльністю. Еліна продовжує активно допомагати Україні у війні проти РФ.
У червні Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський. Платформа створена з метою збору коштів на підтримку України.
Українська тенісистка перебуває у декретній відпустці, проте Еліна планує повернутися на корт, щоб захищати честь України на Олімпійських іграх у Парижі-2024.