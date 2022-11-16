Українська тенісистка щаслива, що стала мамою.

Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна, яка нещодавно народила первістка, дочку Скай, поділилася милими знімками з немовлям.

Знімки бронзова призерка Олімпіади-2020 опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Пост присвячений першому місяцю життя маленької Скай. На кадрах Еліна з дочкою з'являлися в одному і тому ж місці і тих же позах, але в різних нарядах. На одному зі знімків Світоліна була одягнена у футболку з тризубом на серці.

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"Дивно, як одного разу хтось входить у твоє життя, і ти не можеш згадати, як раніше жив без нього. Сьогодні виповнився місяць", - написала Світоліна.

Як завжди, знімки Еліни з дочкою зібрали урожай лайків і добрі коментарі користувачів мережі.

Нагадаємо, Еліна Світоліна і її чоловік французький тенісист Гаель Монфіс оголосили про народження дочки 15 жовтня. Дитину зіркова пара назвала Скай.

Світоліна і Монфіс побралися 16 липня 2021-го року. Святкування було в швейцарському Ньоні. У зірки українського спорту є шлюбний контракт з Гаелем Монфісом.

15 травня 2022 року стало відомо, що пара чекає поповнення в родині.

В даний час українська тенісистка поєднує материнство з благодійною діяльністю. Еліна продовжує активно допомагати Україні у війні проти РФ.

У червні Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський. Платформа створена з метою збору коштів на підтримку України.

Українська тенісистка перебуває у декретній відпустці, проте Еліна планує повернутися на корт, щоб захищати честь України на Олімпійських іграх у Парижі-2024.

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