Паула Бадоса не змогла дограти чвертьфінальний матч.

Іспанська тенісистка Паула Бадоса не змогла дограти чвертьфінальний матч олімпійського турніру в Токіо. У її поєдинку з чешкою Маркетою Вондроушовою визначалася суперниця Еліни Світоліної по півфіналу.

Як повідомив в Twitter журналіст Хосе Моргадо, Бадосі стало погано через спеку. Іспанка не змогла продовжити матч після першого сету, який програла з рахунком 3:6.

Спортсменка не змогла самостійно покинути корт - її відвезли на візку.

28 липня іспанці належало також провести матч у міксті. Журналіст висловив упевненість, що Бадоса вже не вийде на корт сьогодні.

Відзначимо, що вдень температура в Токіо досягала 31 градуса, що відчувалося як 38.

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Автор: Антон Дудар