Досвідчений український тенісист Сергій Стаховський почав з непростої перемоги свій шлях у парному розряді в рамках челленджера в Словаччині.
У поєдинку першого кола українець в парі з представником Словаччини Філіпом Горанскі виявився сильнішим дуету Зденек Коларж / Іржі Легечка.
Братислава. Перше коло парного розряду
Сергій Стаховський / Філіп Горански - Зденек Коларж / Іржі Легечка - 7:6(6), 6:7(4), 10-7
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Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Леся Цуренко сенсаційно виграла у потужної суперниці з Росії на змаганнях в австрійському місті Лінц.
Сергій Стаховський: досягнення в кар'єрі
- Стаховський став займатися тенісом в шість років, коли дідусь по материнській лінії привів його на корти Республіканського стадіону в Києві.
- Сергій-володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді і трьох турнірів ATP в парному розряді.
- У 2013 році Стаховський обіграв з рахунком 3:1 Роджера Федерера на Вімблдоні.
- На турнірах серії Великого шолома Стаховський далі 1/16 фіналу не проходив.
- Фіналіст одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США-2004).