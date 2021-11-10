Сергій Стаховський тріумфально розпочав парний турнір у Словаччині.

Досвідчений український тенісист Сергій Стаховський почав з непростої перемоги свій шлях у парному розряді в рамках челленджера в Словаччині.

У поєдинку першого кола українець в парі з представником Словаччини Філіпом Горанскі виявився сильнішим дуету Зденек Коларж / Іржі Легечка.

Братислава. Перше коло парного розряду

Сергій Стаховський / Філіп Горански - Зденек Коларж / Іржі Легечка - 7:6(6), 6:7(4), 10-7

Читайте такожСвітоліна продовжила падіння: стали відомі нові позиції українок у рейтингу WTAНаступними суперниками пари Стаховський / Горанські стане тандем Джонні О'мара ( Великобританія) / Роман Ебави (Чехія).

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Леся Цуренко сенсаційно виграла у потужної суперниці з Росії на змаганнях в австрійському місті Лінц.

Сергій Стаховський: досягнення в кар'єрі

Стаховський став займатися тенісом в шість років, коли дідусь по материнській лінії привів його на корти Республіканського стадіону в Києві.

Сергій-володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді і трьох турнірів ATP в парному розряді.

У 2013 році Стаховський обіграв з рахунком 3:1 Роджера Федерера на Вімблдоні.

На турнірах серії Великого шолома Стаховський далі 1/16 фіналу не проходив.

Фіналіст одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США-2004).

Автор: Володимир Медяник