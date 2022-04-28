Спортсмен не хоче, щоб його асоціювали з військовим злочинцем.

Відомий латвійський саночник Крістенс Путінс вирішив змінити своє прізвище через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України.

Спортсмен пояснив своє рішення тим, що не хоче, щоб хтось асоціював його самого або його дітей з президентом країни-агресора Володимиром Путіним. Крістенс вважає вторгнення Росії в Україну - серйозним злочином.

"Залишилося узгодити формальності. Моя позиція пов'язана з тим, що я не хочу, щоб мене або моїх дітей асоціювали з військовим злочинцем в майбутньому. Зараз триває окупація. Росія вторглася в Україну, і це серйозний злочин, який я не підтримую. Неприпустимо, щоб війна могла початися зараз в Європі.

Коли я досяг того рівня, що журналісти про мене писали, вони, мабуть, не вірили, що Путінс справжнє моє прізвище. Тоді я пройшов через досвід непорозумінь по моєму прізвищу - писали Путніс, Путнс. Росіяни, звичайно, ставилися до мене з повагою, а ось українці були обережні", - наводить слова Крістенса delfi.lv.

Додамо, що Крістенс Путінс на своїй сторінці в Facebook підписаний тепер як Крістенс Роде.

Латвійський спортсмен завершив кар'єру в 2021 році. У січні 2020 року він в парі з Імантсом Марцинкевічем виграв домашній етап Кубка світу в спринті, це останнє велике досягнення Крістенса.

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