Марта Костюк продовжить боротьбу в парному розряді на цих змаганнях.

Українська тенісистка Марта Костюк (№50 WTA) завершила виступи на турнірі WTA 250 в Аделаїді.

У матчі другого раунду українка програла 18-річній Корі Гауфф з США (№19 WTA).

Аделаїда. Друге коло

Марта Костюк (Україна) – Корі Гауфф (США) – 3:6, 7:5, 3:6

Матч тривав 1 годину 56 хвилин. Костюк зробила 2 подачі навиліт, допустила 5 подвійних помилок, виграла 11/15 геймів на своїй подачі.

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному раунді Гауф битиметься проти Ани Конюх з Хорватії (№65 WTA). Корі залишилася самою високорейтинговою тенісисткою на турнірі.

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Марта продовжить боротьбу в парному розряді на цих змаганнях.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна (№16 WTA) покинула турнір WTA 250 в Аделаїді (Австралія). На стадії 1/16 фіналу Світоліна програла представниці США Медісон Кіз.

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