Перша ракетка України Еліна Світоліна (№16 WTA) покинула турнір WTA 250 в Аделаїді (Австралія).
На стадії 1/16 фіналу Світоліна програла представниці США Медісон Кіз (№87 WTA).
Еліна Світоліна (Україна) - Медісон Кіз (США) - 2:6, 4:6
Тепер рахунок в особистих зустрічах став 3:2 на користь Кіз. Суперниці провели на корті 1 годину й 18 хвилин. Еліна тричі подала навиліт і припустилася семи подвійних помилок.
Для 27-річної українки це друга поразка у 2022 році. На іншому турнірі в Аделаїді Світоліна на минулому тижні програла росіянці.
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Еліна Світоліна: результати у 2021 році
- У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.
- На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.
- За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Крім того, вона вперше з 2017 року покинула топ-10 рейтингу WTA.
- Також, нагадаємо, Світоліна виступила на Олімпійських іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.