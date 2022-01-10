Українська тенісистка поступилася американці Медісон Кіз.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№16 WTA) покинула турнір WTA 250 в Аделаїді (Австралія).

На стадії 1/16 фіналу Світоліна програла представниці США Медісон Кіз (№87 WTA).

Еліна Світоліна (Україна) - Медісон Кіз (США) - 2:6, 4:6

Тепер рахунок в особистих зустрічах став 3:2 на користь Кіз. Суперниці провели на корті 1 годину й 18 хвилин. Еліна тричі подала навиліт і припустилася семи подвійних помилок.

Для 27-річної українки це друга поразка у 2022 році. На іншому турнірі в Аделаїді Світоліна на минулому тижні програла росіянці.

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