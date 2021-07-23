23 липня в Токіо пройде церемонія відкриття літніх Олімпійські ігри.

Відкриття Олімпіади-2020 пройде на "Новому національному стадіоні" в районі Сіндзюку.

Церемонія розпочнеться о 14.00 за київським часом. Вона триватиме близько трьох годин.

У рамках церемонії, крім шоу, яке підготували організатори, відбудеться парад країн, а також буде запалено олімпійський вогонь.

Загалом на парад вийдуть 206 країн. Прапороносцями української збірної будуть Олена Костевич і Богдан Нікішин.

До вашої уваги трансляція відкриття Олімпіади.

Церемонія відкриття Олімпіади в Токіо відбудеться 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення Ігор у 2021 році. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

Естафета Олімпійського вогню стартувала в японській префектурі Фукусіма 25 березня.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.