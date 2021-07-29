Американець, італієць та українець потрапили на п'єдестал / фото REUTERS
На Олімпіаді в Токіо пройшла церемонія нагородження медалями плавців, які брали участь у фінальному запливі на 800 метрів вільним стилем.
Бронзову медаль виборов українець Михайло Романчук. Це вже четверта нагорода для України в Токіо.
Золото дісталося представнику США, а срібло одягнув собі на шию італієць.
Романчука чекає попереду заплив на 1500 метрів. 1 серпня Михайло спробує таки принести для України золоту медаль.
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Бронзова медаль Романчука: факти
- Михайло Романчук завоював для України четверту медаль на Олімпіаді в Токіо.
- Для 24-річного Романчука, який вже ставав чемпіоном Європи, це перша в кар'єрі медаль Олімпійських ігор.
- Успіх Романчука виявився для України першим у плаванні з 2004 року, коли на Іграх в Афінах два золота виграла Яна Клочкова на дистанціях 200 м та 400 м комплексом, а Андрій Сердінов отримав бронзу на 100 м батерфляєм.