Михайлу Романчуку не вистачило 46 сотих секунди до золотої медалі.

На Олімпіаді в Токіо пройшла церемонія нагородження медалями плавців, які брали участь у фінальному запливі на 800 метрів вільним стилем.

Бронзову медаль виборов українець Михайло Романчук. Це вже четверта нагорода для України в Токіо.

Золото дісталося представнику США, а срібло одягнув собі на шию італієць.

Романчука чекає попереду заплив на 1500 метрів. 1 серпня Михайло спробує таки принести для України золоту медаль.

Бронзова медаль Романчука: факти

Михайло Романчук завоював для України четверту медаль на Олімпіаді в Токіо.

Для 24-річного Романчука, який вже ставав чемпіоном Європи, це перша в кар'єрі медаль Олімпійських ігор.

Успіх Романчука виявився для України першим у плаванні з 2004 року, коли на Іграх в Афінах два золота виграла Яна Клочкова на дистанціях 200 м та 400 м комплексом, а Андрій Сердінов отримав бронзу на 100 м батерфляєм.

Автор: Артем Будрін