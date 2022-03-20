Російський фашизм не пройде.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) хоче дискваліфікувати росіянина Івана Куляка на один рік.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на тренера збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентину Родіоненко. 20-річний гімнаст за свій виступ у Катарі ризикує також втратити бронзову медаль та зароблені преміальні від організаторів турніру.

6 березня на етапі Кубку світу в Досі Іван з'явився на церемонії нагородження з літерою "Z", яка символізує агресію російських загарбників.

Федерація вже порушила дисциплінарну справу.

"Мене як керівника делегації, тренера Ігоря Калабушкіна, що виводить, та самого Івана, запропоновано дискваліфікувати терміном на рік. Адвокати, які працюють з нами, сподіваються на те, що відіб'ють нас, але я сама сумніваюся в такому результаті. Мене і Калабушкіна також хочуть оштрафувати на 500 швейцарських франків кожного", – сказала Родіоненко.

Зазначимо, що перемогу на тих змаганнях здобув український гімнаст Ілля Ковтун!

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